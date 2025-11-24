Elazığ'da Park Halindeki Kamyona Çarpan Sürücü Yaralandı
Elazığ'ın Maden ilçesinde park halindeki bir kamyona çarpan sürücü, yaralandı. Olay yerine gelen sağlık teamülleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edildi.
Elazığ'ın Maden ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan kamyon sürücü yaralandı.
Ş.A. idaresindeki 34 AT 896 plakalı kamyon, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Dutpınar köyü mevkisinde yol kenarında park halindeki 21 EZ 032 plakalı kamyona çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
