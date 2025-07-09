Elazığ'da Park Halindeki Araça Çarpan Sürücü Kaçtı

ELAZIĞ'da bir sürücü, otomobiliyle park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir Mahallesi'nde gece saatlerinde sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Sürücü kazanın ardından otomobiliyle kaçtı. Sabah saatlerinde aracını hasarlı gören otomobilin sahibi, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, polise şikayette bulundu. Ekipler, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Haber ve kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,