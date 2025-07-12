Elazığ'da Panelvandan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

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Elazığ'da seyir halindeki 23 AED 983 plakalı panelvanın arka kapısından düşen 16 yaşındaki R.A. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da seyir halindeki panelvandan düşen çocuk ağır yaralandı.

Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AED 983 plakalı panelvanın arka kısmında bulunan R.A. (16) orta kapıdan yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan R.A, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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