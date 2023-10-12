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Elazığ'da Oyuncak Ayı ve Yakıt Deposunda Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda, oyuncak ayı ve yakıt deposuna gizlenen bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.