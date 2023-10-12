Elazığ'da Oyuncak Ayı ve Yakıt Deposunda Uyuşturucu Operasyonu
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Elazığ'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda, oyuncak ayı ve yakıt deposuna gizlenen bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Elazığ'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda, oyuncak ayı ve yakıt deposuna gizlenen bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheli E.G'nin (41) ikametinde arama yapan ekipler, oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 4,79 gram metamfetamin, hassas terazi ve tarihi eser niteliğinde materyal ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Çıkarıldığı cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan E.G. sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphe üzerinde durdurulan bir araçta da arama yapan ekipler, yakıt deposu içerisine gizlenmiş 11,54 gram metamfetamin buldu.
Araçta bulunan A.E. (38) ve D.K. (29) gözaltına alındı.
Bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.