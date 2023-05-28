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Elazığ'da oy kullanma işlemi sona erdi

Elazığ'da oy kullanma işlemi sona erdi

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Elazığ'da oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesi ile birlikte sandıklar açıldı, oy sayımına geçildi. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur için oy verme işlemleri sona erdi. Sabah saatlerinden itibaren kentin birçok noktasında vatandaşlar katılım gösterdi. 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri, kent genelinde bulunan bin 631 sandıkta da 17.00 itibarıyla tamamlandı. Kullanılan oyların ardından görevliler oy sayma işlemine başladı. - ELAZIĞ

Elazığ'da oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesi ile birlikte sandıklar açıldı, oy sayımına geçildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur için oy verme işlemleri sona erdi. Sabah saatlerinden itibaren kentin birçok noktasında vatandaşlar katılım gösterdi. 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri, kent genelinde bulunan bin 631 sandıkta da 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Kullanılan oyların ardından görevliler oy sayma işlemine başladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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