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Elazığ'da oy kullanma işlemeleri başladı

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Elazığ'da oy kullanma işlemeleri başladı Elazığ'da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı.

Elazığ'da oy kullanma işlemeleri başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Türkiye geneli olduğu gibi Elazığ'da da oy kullanma işlemleri başladı. Kent genelinde 430 bin 745 seçmen için bin 631 sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler, saatin 08.00 gelmesiyle birlikte oylarını kullandı. Saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemleri sona erecek ve sayım işlemlerine geçilecek.

Oylarını kullanan vatandaşlar, ülke için hayırlısını diledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Güncel

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