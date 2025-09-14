Haberler

Elazığ'da Otoparka Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı: 1 Yaralı

Elazığ'ın İcadiye Mahallesi'nde bir otoparka yapılan pompalı tüfekli saldırıda, otopark çalışanı İ.Ç. yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İcadiye Mahallesi'nde bulunan bir otoparka gelen şüpheli ya da şüpheliler, henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle ateş açtı.

Bu sırada saçmaların isabet ettiği otopark çalışanlarından İ.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
