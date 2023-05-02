Elazığ'da Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

Elazığ'ın Yeni Mahalle Zafran Kavşağı'nda meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Zafran Kavşağı'nda meydana geldi. H.B. yönetimindeki 44 DT 955 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen O.K. yönetimindeki 23 BM 226 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırıma çıkarak durabildi. 23 BM 226 plakalı otomobil ise, savrularak park halindeki 23 ACK 773 plakalı otomobile çarptı. Kazada çarpışan iki araçtaki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)