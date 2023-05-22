ELAZIĞ'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 2 YARALI

ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 14.30 sıralarında Elazığ- Malatya karayolu Hilalkent Kavşağında meydana geldi. Y.Ş. yönetimindeki 70 FT 475 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan B.G. yönetimindeki 06 BK 4416 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Y.Ş ile otomobilindeki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.