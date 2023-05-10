Elazığ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Güncel Haberler
Elazığ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Elazığ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Ulukaya idaresindeki 07 CBR 21 plakalı motosiklet Hilalkent Mahallesi Malatya Caddesi'nde T.D'nin kullandığı 23 ADM 096 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ulukaya yol kenarına savruldu.
Ağır yaralanan Ulukaya 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel