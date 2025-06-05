Elazığ'da Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 4 Yaralı

Elazığ'da Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 4 Yaralı
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Elazığ-Bingöl kara yolunun Yazıbaşı köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AB 223 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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