Elazığ'da Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 4 Yaralı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Elazığ-Bingöl kara yolunun Yazıbaşı köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AB 223 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel