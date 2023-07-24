Elazığ'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, M.Ç. idaresindeki otomobilin motosiklete çarpması sonucu biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobilde bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 13 ED 505 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu 112 Acil Çağrı Merkezi kavşağında, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AEB 046 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada otomobilin ön camına çarparak yola düşen motosiklet sürücüsü ağır, otomobilde bulunan 4 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.