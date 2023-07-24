Elazığ'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, M.Ç. idaresindeki otomobilin motosiklete çarpması sonucu biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobilde bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.