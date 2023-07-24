Elazığ'da otomobilin koyun sürüsüne çarptığı kazada 15 koyun öldü, sürücü yaralandı

Elazığ'da meydana gelen kazada otomobil, çobanın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyunlara çarptı. Kazada 15 koyun öldü, otomobil sürücüsü ise hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.