Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
F.A. idaresindeki 23 EP 751 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu Tadım rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak, devrildi.
Kazada sürücü ve B.N. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel