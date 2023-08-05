Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

İsmail O'nun kullandığı 23 ADM 377 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun 11'inci kilometresinde kontrolden çıkarak refüje çarpıp, devrildi. Kazada, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.