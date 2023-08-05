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Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

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İsmail O'nun kullandığı 23 ADM 377 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun 11'inci kilometresinde kontrolden çıkarak refüje çarpıp, devrildi. Kazada, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İsmail O'nun kullandığı 23 ADM 377 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun 11'inci kilometresinde kontrolden çıkarak refüje çarpıp, devrildi.

Kazada, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Jandarma Elazığ Güncel Haberler

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