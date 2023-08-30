Elazığ'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü Ramazan Aydın hayatını kaybetti. Otomobilin çarpması sonucu karşı şeride savrulan Aydın, başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.