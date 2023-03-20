Elazığ'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı
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Elazığ'da otomobilin çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı.
M.K. idaresindeki 23 ACF 396 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Sare Hatun Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Orhan'a (66) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Orhan, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel