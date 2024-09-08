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Elazığ'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

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Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Sıdıka Gül (43), hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Sıdıka Gül (43), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Diyarbakır karayolu üzeri, Kuyulu köyü yakınlarında meydana geldi. F.A.T. yönetimindeki 23 AT 708 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sıdıka Gül'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gül savrulurken, ihbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede Gül'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gül'ün cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü F.A.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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