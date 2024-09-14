Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan P.Ş. isimli kadına otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı P.Ş. isimli kadın, ağır yaralandı.

Kaza, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Ö.F.Y. yönetimindeki plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan P.Ş. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan P.Ş., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil 3-sayfa Elazığ Sağlık Güncel Kaza

Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: 'Gelip öcünü benden alsalardı'

"Gelip öcünü benden alsalardı"

 Narin'in yengesi, açık açık söyledi: Eşimden başka kimseden şüphelenmiyorum

Ailede en çok merak edilen kişi, açık açık isim verdi: Neden yaptı bilmiyorum

 İşte vatandaşların en güvendiği kurumlar! Listenin dibine demir atanlar hiç şaşırtmadı

Listenin dibine demir atanları tahmin etmek pek kolay
Erdoğan müjdeyi verdi! Bosna Hersek'e kimlikle seyahat dönemi başlıyor

Turistlerin çok sevdiği ülkeye, artık sadece kimlikle gidebileceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports 1 CANLI izle! (GS-RİZESPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı link! Galatasaray Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) GS Rizespor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Rizespor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Sivasspor Gaziantep FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sivasspor Gaziantep FK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Brighton Ipswich Town maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Ipswich Town maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ YAYIN) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? Bandırmaspor Amedspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bandırmaspor Amed geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bandırmaspor Amedspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bandırmaspor Amed golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY RİZESPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title