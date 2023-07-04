Elazığ'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Karşıyaka Mahallesi Cahit Dalokay Caddesi'nde U.S'nin kullandığı 34 YT 1972 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Zeynep Canpolat'a çarptı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.