Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu 30 koyun telef oldu - Haberler

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Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu 30 koyun telef oldu

AA - Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu 30 koyun telef oldu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 30 koyun telef oldu.

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 30 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 LP 9864 plakalı otomobil, Kulundere köyü mevkisinde koyun sürüsüne çarptı.

Kazada, 30 koyun telef oldu, araçta hasar oluştu.

Yolda kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

AA / Suat Öztürk - Güncel

Karakoçan, Otomobil, Elazığ, Güncel, Haberler

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