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Elazığ'da otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Güncel Haberler

M.A'nın kullandığı 34 UJ 807 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresindeki Kinederiç rampası mevkisinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

M.A'nın kullandığı 34 UJ 807 plakalı otomobil, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresindeki Kinederiç rampası mevkisinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Diyarbakır Jandarma Elazığ Güncel Haberler

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