Elazığ'da otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

M.A'nın kullandığı 34 UJ 807 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresindeki Kinederiç rampası mevkisinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.