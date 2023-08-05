Elazığ'ın merkezinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptığı kazada, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, merkez Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FNS 267 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ