Elazığ'da otomobilin 3 çocuğa çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Elazığ'ın Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 3 çocuğa çarptı. Kazada yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü hakkında adli işlem uygulandı.