Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Elazığ'da Otomobile Çarparak Devrilen Traktör Sürücüsü Yaralandı

Güncel Haberler

Elazığ'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği traktör otomobille çarpışarak devrildi. Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

ELAZIĞ'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği traktör otomobille çarpışarak devrildi. Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 DF 808 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yan şeritte ilerleyen 44 AEL 342 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title