Elazığ'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Şahinkaya Mahallesi'nde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, iki kişinin durumu ağır olarak bildirildi.

ELAZIĞ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şahinkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 24 AAB 336 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 23 AEP 866 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve artçısı yola savrulurken, otomobil sürücüsü de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bayhan'ın konserinde sahnede talihsiz kaza!

Sahnede korkutan anlar! Bir anda yere kapaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.