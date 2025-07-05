Elazığ'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

ELAZIĞ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şahinkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 24 AAB 336 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 23 AEP 866 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve artçısı yola savrulurken, otomobil sürücüsü de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,