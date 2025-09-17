Haberler

Elazığ'da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

ELAZIĞ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 13.44 sıralarında Elazığ- Bingöl kara yolu Akçakiraz beldesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 33 AAR 913 plakalı otomobil ile 23 AFA 725 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Netanyahu istedi; Mesut Yılmaz, Erdoğan'dan çekinip vermedi! İşte o Siloam Yazıtı'nın önemi

Mesut Yılmaz'ın Erdoğan'dan çekinip Netanyahu'ya veremediği taş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA'dan Türk kulübüne bir şok daha

FIFA'dan Türk kulübüne bir şok daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.