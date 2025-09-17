Elazığ'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

ELAZIĞ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 13.44 sıralarında Elazığ-Bingöl kara yolu Akçakiraz beldesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 33 AAR 913 plakalı otomobil ile 23 AFA 725 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.