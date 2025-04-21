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Elazığ'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

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Elazığ'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Yangın sonrası otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Cahit Dalokay Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 ACM 547 plakalı otomobil ile 23 AED 505 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralı otomobil sürücüsü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA)

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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