Elazığ'da Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.