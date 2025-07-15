Elazığ'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
Elazığ'da bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen aracın, park halindeki diğer araçlara ve bir iş yerinin duvarına çarptığı bildirildi.
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 DF 459 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi'nde E.Y'nin kullandığı 34 GJB 203 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce park halindeki 23 AGB 705 plakalı otomobil ve 23 ADR 321 plakalı hafif ticari araca, ardından bir iş yerinin duvarına çarptı.
Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel