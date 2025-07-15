Elazığ'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Elazığ'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen aracın, park halindeki diğer araçlara ve bir iş yerinin duvarına çarptığı bildirildi.

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 DF 459 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi'nde E.Y'nin kullandığı 34 GJB 203 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce park halindeki 23 AGB 705 plakalı otomobil ve 23 ADR 321 plakalı hafif ticari araca, ardından bir iş yerinin duvarına çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınacak mı? Bakan Güler yeşil ışık

Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınır mı? Bakandan yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz etkinliklerinde 'Atatürk fotoğrafları yasaklandı' iddiasına yalanlama

15 Temmuz öncesi ortalığı karıştıran "Atatürk fotoğrafı" iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.