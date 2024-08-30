Elazığ'da otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
A.T'nin kullandığı 23 K 1959 plakalı otomobil, Kovancılar-Tunceli kara yolunun Karınca köyü mevkisinde M.D. idaresindeki 23 K 0490 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil kara yoluna, traktör şarampole devrildi.
Kazada sürücüler ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.