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Elazığ'da Otomobil Tıra Çarptı

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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