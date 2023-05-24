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ELAZIĞ'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI 1 YARALI

ELAZIĞ'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI 1 YARALI

Güncel Haberler

ELAZIĞ'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

ELAZIĞ'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarı'nda meydana geldi. 07 AKA 066 plakalı otomobil, sürücüsü M.C.O.'nun kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpıp, takla attı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan M.C.O.'nun tedavisi ambulansta yapıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Güncel Haberler

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