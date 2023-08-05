Elazığ'da Otomobil Takla Attı: 1 Kişi Yaralandı

Elazığ-Diyarbakır Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır Karayolu 26. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LA 3838 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu takla attı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ