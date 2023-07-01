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Elazığ'da otomobil takla atarak şarampole uçtu: 6 yaralı

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçup ters döndü. Kazada 6 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil takla atarak şarampole uçtu: 6 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçup ters döndü. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Bingöl karayolu Muratbağı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.C. idaresindeki 23 LD 791 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak ters döndü. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Güncel

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