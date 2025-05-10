Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum
MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

Vatandaştan şikayet yağıyordu, MİT 7 kişiyi suçüstü yakaladı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız
Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi

Elazığ'da Otomobil Sürüye Çarptı: 15 Koyun Öldü

Elazığ'da Otomobil Sürüye Çarptı: 15 Koyun Öldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da gerçekleşen kazada bir otomobilin sürüye çarpması sonucu 15 koyun hayatını kaybetti. Sürücü hafif yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatıldı.

ELAZIĞ'da, otomobilin sürüye çarptığı kazada 15 koyun öldü, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. İncelemede, 15 koyunun öldüğü belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu

Yürüyüş yaparken buldu, şaşkınlıktan komşulara koştu
1 ton 200 kiloluk kurbanlık, araba fiyatına alıcısını bekliyor

1 tondan fazla! İşte gözü gibi baktığı danasına istediği fiyat
Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı

Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı
İsrailli askerden kan donduran itiraflar

İsrailli askerden kan donduran itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.