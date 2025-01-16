Elazığ'da Otomobil Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı
Elazığ'da Ercan C. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Ercan C'nin kullandığı 35 BKA 217 plakalı otomobil, tarihi Harput Mahallesi yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağaçlık alanda yan yatan otomobilde sıkışan sürücü ekipler tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.