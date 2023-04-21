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Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Güncel Haberler

Bingöl kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

ELAZIĞ- Bingöl kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu Yazıkonak Beldesi çıkışında meydana geldi. A.M.Ö. yönetimindeki 23 BE 709 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan 2'si çocuk 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel

Bingöl Elazığ Güncel Haberler

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