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Elazığ'da otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

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Elazığ'ın merkeze bağlı Karataş köyü mevkisinde F.D'nin kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

F.D'nin kullandığı 23 AEE 039 plakalı otomobil, merkeze bağlı Karataş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karataş Elazığ Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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