Elazığ'da otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı
Elazığ'ın merkeze bağlı Karataş köyü mevkisinde F.D'nin kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
F.D'nin kullandığı 23 AEE 039 plakalı otomobil, merkeze bağlı Karataş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.