Elazığ'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 3 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 3 Yaralı
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise ağır yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Elazığ-Bingöl kara yolunun Kulundere köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AFR 217 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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