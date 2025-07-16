Elazığ'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 3 Yaralı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise ağır yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Elazığ-Bingöl kara yolunun Kulundere köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AFR 217 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel