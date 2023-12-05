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Elazığ'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

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Elazığ-Keban kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 23 EE 058 plakalı otomobil, Elazığ-Keban kara yolunun Kurşunkaya köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 1 kişi sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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