Elazığ'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
Elazığ-Keban kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 23 EE 058 plakalı otomobil, Elazığ-Keban kara yolunun Kurşunkaya köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 1 kişi sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.