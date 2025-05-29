Elazığ'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Elazığ'ın Palu ilçesinde, kaybolan kontrol sonucu şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Elazığ'ın Palu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kayahisar Köyü yolunda, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan M.Ö. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel