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Elazığ'da Otomobil Okul Bahçesine Düştü: Sürücü Yaralı

Elazığ'da Otomobil Okul Bahçesine Düştü: Sürücü Yaralı
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Elazığ'da 10 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ'da 10 metre yükseklikteki istinat duvarından okul bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Beyzade Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 42 B 9039 plakalı otomobil, 10 metre yükseklikteki istinat duvarından Abdullah-Hakan Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu'nun bahçesine düşerek ters döndü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin Yalçınkaya/ Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil Elazığ

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