Elazığ'da Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı: 15 Koyun Öldü
Elazığ'da gerçekleşen kazada otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarparak 15 koyunun ölümüne sebep oldu. Sürücü hafif yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza, gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. İncelemede, 15 koyunun öldüğü belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel