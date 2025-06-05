Elazığ'da Otomobil Kazasında 4 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Kazasında 4 Yaralı
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Elazığ-Diyarbakır kara yolunda F.C'nin kullandığı otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

F.C'nin kullandığı 34 ZAA 05 plakalı otomobil, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun havalimanı kavşağında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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