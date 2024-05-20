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Elazığ'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Elazığ-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen otomobil kazasında sürücü ağır yaralandı ve kaldırıldığı sağlık merkezinde hayatını kaybetti.

Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Batuhan D'nin (19) kullandığı 23 LP 978 plakalı otomobil, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde kontrolden çıkarak, devrildi.

Kazada, sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Batuhan D, kaldırıldığı Sivrice Aile Sağlığı Merkezi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Elazığ Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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