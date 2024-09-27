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Elazığ'da Otomobil Kazası: 7 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Kazası: 7 Yaralı
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Elazığ-Bingöl karayolunda meydana gelen iki otomobil çarpışması sonucunda 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolu Gülüşkür mevkisinde meydana geldi. H.U. yönetimindeki 21 FF 622 plakalı otomobil ile F.A. idaresindeki 23 BD 223 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle her iki otomobildeki S.C., G.A., E.A., A.Y. ve A.Y. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan G.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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