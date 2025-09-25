Elazığ'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

ELAZIĞ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 65 ACP 908 plakalı otomobil ile 23 DZ 885 plakalı otomobil Cezaevi Kavşağı'nda çarpıştı. Araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.