Elazığ'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Güncelleme:
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Öğle saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

ELAZIĞ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 65 ACP 908 plakalı otomobil ile 23 DZ 885 plakalı otomobil Cezaevi Kavşağı'nda çarpıştı. Araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
