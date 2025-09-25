Elazığ'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Öğle saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 65 ACP 908 plakalı otomobil ile 23 DZ 885 plakalı otomobil Cezaevi Kavşağı'nda çarpıştı. Araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel