Elazığ'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Elazığ'da meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil çarpıştı ve sürücü ile yanındaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ Bingöl kara yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. H.B.'nin kullandığı 23 HY 198 plakalı otomobil, M.E. idaresindeki 34 LJ 7353 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü H.B. ile yanındaki isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.